Este jueves comienza el Hay Festival Cartagena de Indias 2022

El Hay Festival te recomienda...

Más de cien eventos para su disfrute, a lo largo de cuatro días llenos de conversaciones sobre literatura, periodismo, actualidad, música, economía. Premios Nobel, escritores/as, periodistas, pensadoras/es... La propuesta del Hay Festival Cartagena 2022 es amplia y llena de estímulos de todos los colores. (Hay Festival volverá a Jericó, Medellín y Cartagena)

Patricio Fernández Chadwick en conversación con María Jimena Duzán. Una mirada a Chile de la mano de uno de los periodistas y analistas más reputados del país. El viernes, 28 de enero, a las 20:30, en el Centro de Convenciones (Salón Barahona).

Proyección de la película Next door. No todo son conversaciones. Siéntense en las butacas del Teatro Adolfo Mejía para disfrutar de esta película dirigida y protagonizada por Daniel Brühl. Y si quieren el combo completo, no se pierdan sus conversatorios. El viernes, 28 de enero, a las 20:30, en el Teatro Adolfo Mejía.

Relatos de museo. Los museólogos/as y escritores/as Nicola Levell, Cristina Lleras y Anthony Shelton conversarán con Laura Osorio Sunnucks sobre su mayor fuente de estímulo: los museos. En esta mesa, los participantes hablarán sobre las relaciones entre la literatura y la antropología, así como la relevancia de las artes en el mundo y los museos. El domingo, 30 de enero, a las 16:30, en el Centro de Convenciones (Auditorio).

Cuadernos Hispanoamericanos: Vanessa Londoño y Manuel Vilas en conversación con Winston Manrique. Una joven autora colombiana y un reconocido autor español conversando con un periodista que sacara todo el jugo a sus dos interlocutores. Un puente entre generaciones y entre los dos lados del Atlántico. El domingo, 30 de enero, a las 16:30, en el Centro de Convenciones (Salón Barahona).

Matt Rendell en conversación con Andrea Guerrero. El ciclismo como metáfora para entender Colombia. Un conversatorio tanto para los amantes de las dos ruedas como para los neófitos en la materia. El viernes, 28 de enero, a las 16:30, en el Centro de Convenciones (Auditorio).

Hay Joven. La selección del Hay Festival pensada especialmente para los estudiantes universitarios. Con Júlia Barceló, María Jimena Duzán, Carlos López-Otín, Raquel Martínez-Gómez, Vanessa Rosales... En el Paraninfo Rafael Núñez de la Universidad de Cartagena.

