Joaquín Sabina celebra hoy sus 75 años recordando a su público

“Y en 2025, si su salud y ganas se lo permiten, volverá a actuar”, se limitaba a subrayar a EFE su representante, José Navarro ‘Berry’, al valorar las posibilidades de que no hubiese más actuaciones en directo después de aquel concierto del pasado 20 de diciembre en el Wizink Center.

Tras sobrevivir a una infinidad de sustos médicos, especialmente el ictus que en 2001 cortó de raíz su vida más nocturna y gamberra, lo que sí se puede afirmar por sus declaraciones previas, es que Sabina llega a estos 75 años en primer lugar gratamente sorprendido y satisfecho. Lea aquí: Cantadora Miriam Negrete gana Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla

Así lo indicó en 2021, en un acto en el Instituto Cervantes: “He escrito un libro, he tenido dos hijas y en Rota (Cádiz) trasplanté un olivo, no me falta nada y estoy moderadamente en paz conmigo mismo teniendo en cuenta que la gente de mi generación pensábamos que no íbamos a ser nunca adultos, porque los adultos eran siempre unos hijos de puta. He llegado aquí y aún no me considero un hijo de puta, con eso me basta”.