Cantadora Miriam Negrete gana Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla

“Siempre he sido -ha dicho Miriam- una gran admiradora de estas grandes señoras, además de que he aprendido mucho de la escuela de Petrona Martínez, Juana Rosado, Etelvina Maldonado y Eustiquia Amaranto, quienes cantan con el alma y sin más interés que no dejar morir los aires que aprendieron desde niñas en las tierras donde nacieron”.

Hablando del estilo vallenato, el cual interpreta también con excelencia, ha hecho parte de diferentes antologías de ese género, como también es una de las asistentes al Encuentro de Vallenato Femenino (Evafe), que se realiza anualmente en la ciudad de Valledupar.