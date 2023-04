Juan Rulfo, un escritor genial que es la estrella de la FILBO 2023

Cuando sus dos libros se hicieron célebres en el mundo, escapaba a la eterna pregunta de por qué no había escrito más libros, y solo consolaba a los periodistas diciéndoles que desde que murió el tío Celerino, quien era el que contaba las historias, dejó de escribir cuentos. Rulfo fue un perfeccionista del arte de narrar hasta el final de su vida. La editorial Nueva Imagen publicó el breve libro: Juan Rulfo. Antología Personal (1978), y Rulfo sólo eligió con exigencia de sus dos libros pocos textos que alcanzaron las 156 páginas de esa edición bajo su selección y cuidado. Lea: Juan Fernando Merino, el maestro del cuento, habla de su obra

De su libro El llano en llamas, solo escogió los cuentos Nos han dado la tierra, El llano en llamas, ¡Diles que no me maten!, Luvina, No oyes ladrar los perros, Paso del Norte, Talpa, Anacleto Morones. Y de la novela Pedro Páramo, eligió solo quince páginas, la que alude a El padre Rentería y a Susana San Juan. Incluyó dos textos que no aparecen en sus dos libros: Un pedazo de noche (1940) de la novela destruida, publicado por primera vez en la Revista Mexicana de Literatura, número 3, septiembre de 1959; y La vida no es muy seria en sus cosas, publicado en la revista América, número 40 del 30 de junio de 1945, nunca recogido en libro.

Un pedazo de noche

El diálogo de silencios o el lenguaje cifrado entre un sepulturero y una mujer que va a un lugar para que la busquen los hombres, es la trama de Un pedazo de noche, escrito y rescatado por Rulfo, de sus escritos de la década del cuarenta. En ningún momento se dice que la mujer es una prostituta, pero ella, que es la protagonista narradora en primera persona del cuento, declara que ella está allí, “para que me buscaran los hombres”. Su nombre real es Olga, pero cuando sale de noche se llama Pilar. Al cabo de dos o tres semanas en un pueblo llamado Valerio Trujano, Olga venció su miedo a exponerse ante los hombres. En su relato precisa que “el miedo es la cosa que más miedo le tiene a la soledad”. El hombre que se le acerca se llama Claudio Marcos, es sepulturero, y lleva una criatura en los brazos. Ella le dice a Claudio Marcos que se llama Pilar. Él le dice que tal vez ella está buscando a alguien especial, pero él insiste en que ha venido por ella, y solo quiere saber “cuánto cobras”. Ella le dice que no irá a ninguna parte con él mientras lleve ese niño. Él le dice que ese niño no es suyo sino de su compadre, pero que pueden ir juntos, pretende dormir al niño, e ir a un lugar medio oscuro que conoce.