La apasionante autobiografía de Tina Turner llegará a Colombia

Enfrentada a una serie de problemas de salud y tragedias familiares en los últimos años, Tina reflexiona sobre su extraordinaria vida, encontrando cosas positivas incluso en las horas más oscuras, como el reciente suicidio de uno de sus hijos.

Una de las estrellas más importantes de todos los tiempos, Tina Turner ha vendido más de 200 millones de discos, ha ganado 11 premios Grammy y ha encendido escenarios de todo el mundo siendo la artista individual que ha vendido más entradas de conciertos de la historia. Lea también: La propuesta ganadora para la imagen de las Fiestas de Independencia

“Porque aunque hice y me hicieron cosas peligrosas, en el momento justo algo me decía siempre cuándo correr, cómo sobrevivir. No importa qué me sucediera, lo sabía en cada ocasión. Así que decidí que tal vez debía vivir y que si estoy aquí es por alguna razón. Y tal vez esa razón sea compartir mi historia contigo”, escribió en su autobiografía.