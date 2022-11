La edición de ‘Thriller’ de Michael Jackson que trae canciones inéditas

‘Thriller’, de Michael Jackson, el disco más vendido de todos los tiempos, volvió al mercado ayer con motivo de su 40 aniversario en una reedición que incluye 10 canciones extras, algunas inéditas y curiosidades como ‘Starlight’, una versión inicial de la popular canción que da nombre al disco. Lea aquí: ‘Thriller’ de Michael Jackson cumple 40 años, y se van a celebrar

‘Thriller’ fue originalmente compuesta como ‘Starlight’ por Rod Temperton y Quincy Jones. En el estribillo de la canción sonaba “Starlight! Starlight sun” y no “Thriller! In the night” pero se cambió cuando se eligió ‘Thriller’ como título del disco.