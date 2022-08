“Thriller” de Michael Jackson cumple 40 años, y se van a celebrar

Michael Jackson nació para hacer historia. Aun cuando ya no está en el plano terrenal, existe un legado difícil de igualar y su música, con varias generaciones a cuestas, no se cansa de sumar seguidores, aunque muchos lo hayan conocido en sus postrimerías, o por referencias.

Este año se celebra precisamente el 40 aniversario de uno de sus trabajos más icónicos, “Thriller”, el álbum que todo el mundo conoció a su manera, el que marcó una época y lo erigió como el antes y después de un videoclip, porque ese tema que le da nombre al disco no sucumbe al tiempo ni a la nostalgia, y si su creador no está, él no lo deja morir en el olvido.