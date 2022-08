La película de Sylvester Stallone que promete arrasar en Amazon Prime Video

Acción, fantasía y suspenso se dan cita en esta producción cuyo reparto completan la dominicana Dascha Polanco (”Orange Is The New Black”), Pilou Asbæk (”Borgen”) y Moises Arias (”Hannah Montana”).

“Me siento muy orgullosa de representar a la comunidad latina interpretando el papel de Tiffany (madre de Sam), una mujer luchadora que hace grandes sacrificios pero siempre tiene tiempo para educar a su hijo”, explicó Polanco en una entrevista con Efe previa al estreno de “Samaritan”.

Polanco manifestó que fue un “honor” trabajar con Stallone y se refirió a su compañero de rodaje Javon “Wanna” Walton: “Es muy bueno, tiene un futuro espectacular pero incluso tiene mejor corazón”.

“Samaritan” está dirigida por Julius Avery (”Overlord”) y el guion corre a cargo de Bragi F. Schut (”Escape Room”) en un filme de 101 minutos de duración y apto para todos los públicos a partir de los 13 años.