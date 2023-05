La serie de Netflix sobre la playboy que se casó con un magnate de 89 años

Anna Nicole Smith tenía un don para captar la atención a como diera lugar. Su vida estuvo envuelta en escándalos. Nació en un pequeño pueblo de Texas, fue madre soltera muy joven. Pero a pesar de su origen humilde, sus aspiraciones siempre fueron mucho más grandes.

Anhelaba la fama, el éxito y el reconocimiento. Su deseo más grande siempre fue ser modelo, alcanzando ser uno de los sex symbols más importantes de las década de los 90. Aspiraba a trabajar en televisión y participar en películas. Pero un oscuro secreto se escondía detrás de sus triunfos y grandes curvas. Le puede interesar: ¿El fin de Onlyfans? El regreso de Playboy sería en formato digital

Mucho de su pasado estuvo envuelto en una infancia tormentosa, que contribuyó a su tráfico final. Netflix estrenó el documental ‘Tú no me conoces’ el pasado 16 de mayo, está dirigido por Ursula Macfarlane, y que revela lo lindo y lo no tan lindo de la vida de ex modelo de Playboy Anna Nicole Smith.

“Aconsejo a la gente que persiga sus sueños. Pueden hacerse realidad. Soy la prueba viviente de ello”, comienza diciendo en la serie una jovencísima Anna Nicole.