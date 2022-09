Las 11 telenovelas colombianas que han sido censuradas o entuteladas

3. Cuando quiero llorar no lloro: Cuando quiero llorar no lloro: en 1991 se obligó sacar del aire por cuatro semanas la serie también conocida como ‘Los victorinos’, tras considerarse inconveniente en la franja en la que se emitía tras una orden del Consejo Nacional de Televisión. Regresó al aire un mes después en un horario diferente.

9. Sin tetas no hay paraíso: en 2006 se conoció una acción de tutela que fuese retirada del canal Caracol la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’, que fue protagonizada por María Adelaida Puerta, pues explicaba que se estigmatizaba a la mujer pereirana ya que la serie fue grabada en Pereira, situación que no agradó al alcalde de ese entonces, Juan Manuel Arango. Al grupo que decidió entablar acciones legales, se sumó el rector de una intitución educativa, aseverando que en la producción se mostraba a jovencitas en sitios no aptos con el uniforme. Sin embargo, la serie continuó su emisión en Colombia, pero en algunos otros países no.