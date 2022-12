Lo que Netflix trae para diciembre: series, películas y documentales

¡Llega el mes de la Navidad! Netflix le da la bienvenida a esta temporada del año con una amplia gama de contenido: películas, series y documentales, para ver en familia, pareja y, por qué no, también para aquellos que prefieren estar solos con la pantalla y palomitas de maíz. Lea aquí: Netflix lanza nueva película navideña que te hará llorar Si no eres de los que espera con ansias el último mes del año, no te preocupes, el grande del streaming no trae solamente producciones navideñas, hay filmes y seriados de una gran variedad de géneros y para todos los gustos. A continuación te mostramos el listado.

Series

Emily en París (temporada 3)

Emily debe tomar una difícil decisión: volver a Estados Unidos o quedarse en Francia, ¿qué escogerá? Podrás descubrirlo en la tercera temporada de este seriado, uno de los más populares de Netflix. Estreno: 21 de diciembre. Alice in Borderland (temporada 2)

En esta nueva fase del juego de supervivencia, Arisu y Usagi tendrán que descubrir los secretos de Borderland si quieren regresar a su mundo. El barrio de Shibuya, totalmente desolado en la temporada 1, ahora está cubierto de vegetación. Estreno: 22 de diciembre. Otras series -Parasyte: The Maxim - 1/12 -JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean (episodios del 25 al 38) - 1/12 -Carretera sin salida - 1/12 -Lego Friends: Especial navideño - 1/12 -El baile de las luciérnagas T2 - 2/12 -Fiebre cerebral T2 - 2/12 -Una vida nada ortodoxa T2 - 2/12 -Barbie: It takes two - 2/12 -PJ Masks T4 - 5/12 -Mighty Express: Carrera de megatrenes - 5/12 -Sebastian Maniscalco: Is It Me? - 6/12 -El extra navideño del Bebé Jefazo - 6/12 -Smiley T1 - 7/12 -La flor más bella T1 - 7/12 -Jugando con fuego T4 - 7/12 -Apari3ncias - 8/12 -Dragon Age: Absolución T1 - 9/12 -La casa de papel: Corea T1 Parte 2 - 9/12 -Reformas para todos los bolsillos T4 - 9/12 -Cómo cargarse las navidades T3 - 9/12 -Cat - 9/12 -Gudetama: Un pasote de aventura T1 - 13/12 -Tom Papa: What A Day! - 13/12 -Gudetama: Un pasote de aventura - 13/12

-Detrás de cada estrella - 13/12 -Infierno para solteros T2- 13/12 -Glitter - 14/12 -La Villamizar - 14/12 -Sonic Prime T1 - 15/12 -Tempestad por Navidad - 16/12 -El nuevo empleado T1 - 16/12 -Paradise Police T4 - 16/12 -Cocina con cabeza - 16/12 -Dance Monsters - 16/12 -Lejos del hogar - 16/12 -Trabajo de verano - 16/12 -¡Dale, dale, dale! - 23/12 -The Witcher: El origen de la sangre - 25/12 -Traición - 26/12 -Chelsea Handler: Revolution - 27/12 -The Circle T5 - 28/12 -Love is Blind: Brasil T5 - 28/12 -Machos alfa T1 - 30/12 -La Reina del Sur T3 - 30/12 -Chicago Party Aunt T2 - 30/12 -Cielo Grande T2 - 30/12 -Best of Stand Up 2022 - 31/12

Películas

Pinocho de Guillermo del Toro

Olvídate de las dos versiones de Pinocho que conoces, ahora llega la fantasía en stop-motion de Guillermo del Toro: oscura, creativa e inesperadamente tierna. Estreno: 9 de diciembre. Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Ya estuvo en cines, ahora llega a la plataforma de streaming ‘El misterio de Glass Onion’. Se trata de una secuela de ‘Puñales por la espalda’, ambas con el mismo escritor y director: Rian Johnson. Adéntrate en este nuevo misterio del detective Benoit Blanc . Estreno: 23 de diciembre. Otras películas -Agárrame esos fantasmas - 1/12 -Candyman, el dominio de la mente - 1/12 -Trol - 1/12 -Poli de guardería - 1/12 -Poli de guardería 2 - 1/12 -Beethoven 3 - 1/12 -Barcelona, noche de invierno - 1/12 -Tengamos la fiesta en paz - 1/12 -Qala - 1/12 -Todo lo que teníamos - 1/12 -Enmascarado - 1/12 -Un milagro navideño para Daisy - 1/12 -Terremoto- 1/12 -A todo gas - 1/12 -Love Destiny: The Movie - 1/12

-Este niño es un demonio 3 - 1/12 -The Jackal (Chacal) - 1/12 -El amante de Lady Chatterley - 2/12 -La guerra del futuro - 2/12 -Los intocables contra Al Catone - 2/12 -Un fin de semana inesperado - 2/12 -Green Sea - 3/12 -La mensajera de Navidad - 6/12 -La familia Claus - 7/12 -Ardiente paciencia - 7/12 -The Marriage App - 7/12 -Matrimillas - 7/12 -Los renglones torcidos de Dios - 9/12 -El juego de la verdad - 12/12 -Un lugar tranquilo 2 - 13/12 -Yo creo en Papá Noel - 14/12 -Scrooge: Cuento de Navidad - 14/12 -Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel - 15/12 -Violet Evergarden: Recuerdos - 15/12 -Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades - 16/12 -Clases particulares - 16/12 -The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1 - 20/12 -Reviviendo la Navidad - 20/12 -Matilda, de Roald Dahl: El musical - 25/12

Documentales

Robert Downey Sr.

Seguro has oído hablar de Robert Downey Jr., el actor que le da vida al superhéroe de Marvel Ironman, pero ¿sabes quién es su padre? En este documental, en el que también aparece la estrella de Hollywood, podrás conocerlo más, a él, a su esposa y su hijo. Estreno: 2 de diciembre. I am a Killer 4