‘Los Bilis’, la pandilla juvenil involucrada en el narcotráfico

“Yo también padecí a ‘Los Bilis’, porque un gomelo para ellos era objetivo militar, por lo que ver cómo recrearon tan fielmente todos los detalles de la época, los colores, la moda, los copetes, fue realmente emocionante, más cuando lo vives, porque me encantaron los 80, no existe nada que le gane a la música de esa época”.

“Los ochenta es una época mágica llena de emociones. Desde que empecé a leer la serie, entendí que mi personaje era una mujer en plena crisis matrimonial, que empezaba a tener alas, lo que no era muy común, estando a cargo de la economía porque al marido no le iba bien. Desde ese lugar lo abarqué. La mujer queriendo progresar en medio de muchos obstáculos sociales y familiares”, dijo Cecilia Navia, quien hace el papel de madre de uno de los protagonistas.

Del elenco que da vida a los personajes de la pandilla, ninguno vivió los ochenta, por lo que su acercamiento a la época fue de distintas formas.

“Mi mamá vivió unos ochenta muy distinto a ‘Los Bilis’ porque no vivía en el norte, pero para ella sí era muy importante la música y el encuentro en la calle con los amigos. Organizaba los bailes en el colegio, por lo que andaba con los discos debajo del brazo. Desde esas vivencias, empecé a entrar en el mundo de los ochenta”, dijo Camila Jurado,

Camilo Amores empezó su acercamiento a la época a través del álbum de fotografías familiares. “Le empecé a preguntar a mi mamá por qué se hacían esos peinados tan chistosos. Cuando me hicieron el look final de mi personaje y me vi al espejo me dije: ‘Soy mi tío’, quedé igualito”.

Aseguran que fue una maravilla ver el esmero por recrear, lo más fiel posible, la Bogotá de los años ochenta para cada una de las escenas.

No habían escuchado nada sobre la historia real de ‘Los Bilis’, “lo que fue maravilloso para no perder la sorpresa en la construcción de los personajes y adentrarnos en ese mundo”, comentó Sebastián Peñaloza.

No habían escuchado nada sobre la historia real de 'Los Bilis', "lo que fue maravilloso para no perder la sorpresa en la construcción de los personajes y adentrarnos en ese mundo", comentó Sebastián Peñaloza.

A ellos, los más jóvenes, tanto directores como escritores se sentaron a contarles anécdotas, les entregaron un diccionario de términos de esa época, con una pandilla donde el papel de la mujer era muy importante.