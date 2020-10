Manuel Vega: ”Ganar es un regalo que Dios me tenía guardado”

Las primeras palabras después de haber ganado en la máxima categoría del Festival de la Leyenda Vallenata, Manuel Vega Vásquez no podían ser más que de agradecimiento con Dios y con la vida misma: anoche por fin cumplió el objetivo que ha perseguido desde el año 1993. (Lea aquí: Manuel Vega, Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata)

“Esto no es un triunfo solamente mío, sino de todos los cartageneros”, decía Manuel al otro lado del teléfono, sereno, después de arrasar en la categoría Profesional de las justas más importantes para los acordeoneros del país y de la región.

“Después de tanto esfuerzo, amarguras, estoy demasiado feliz. Creo que fue un regalo que Dios tenía guardado para mí, porque en este festival, que fue virtual a causa de la pandemia, no solamente lo vieron en Valledupar, sino en todo el mundo”, agradecía una y otra vez, siempre humilde, reconociendo su indiscutible talento para tocar el acordeón como algo que aprendió a hacer de forma autodidacta. (Le puede interesar: La arjonera Yeimi Arrieta, la nueva reina del acordeón)

Para Manuel, es inmensamente satisfactorio entregarle este triunfo a su familia, que lo ha acompañado y apoyado de forma incondicional en esta larga lucha; pero también lo es saber que no hay dudas de su merecido triunfo. “En Valledupar, los muchachos que llegaron a la final conmigo me hicieron la venia cuando terminé, aceptaron que yo de forma muy merecida me he ganado este premio, eso me da satisfacción”, concluía.