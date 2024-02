María Dueñas emociona a sus lectores con la traducción de ‘Sira’ al árabe

Un homenaje a tiempos felices

Dueñas confesó que lo que le motivó a escribir la segunda parte de ‘El tiempo entre costuras’ fue esa tentación de reencontrarse con ‘Sira’, la protagonista, y de volver a esos mundos en los que fue feliz.

“La idea surgió en un viaje a Tánger, justo antes de la pandemia. Pensé que no podía dejar la historia sin avanzar, y tenía que volver a estos mundos en los que Sira fue feliz en la primera parte de su vida y a ellos volvió otra vez en la segunda”, comentó.

Dueñas consideró ambas novelas como “un homenaje a esta memoria familiar” y “en gran forma a un tiempo que duró unas décadas y que terminó”.

“Quería rendir un pequeño tributo a ese período de tiempo en concreto y a quienes lo vivieron”, dijo.

La escritora reconoció que escribir las dos novelas supuso un trabajo de documentación "grande e intenso", pero afirmó que también fue "muy gratificante y enriquecedor" para ella poder volver a las fuentes de aquellos años para reconstruir cómo era aquel mundo.

“He utilizado recursos de muchos tipos: la memoria de los que siguen vivos, que todavía son muchos españoles y marroquíes que recuerdan aquel tiempo porque lo vivieron en primera persona, incluyendo a mi propia familia”, recordó añadiendo que recurrió también a periódicos, novelas y biografías de aquella época.

Dueñas reveló que ahora mismo está escribiendo una novela sobre la cual no dio más detalles, aunque precisó que no tendrá nada que ver con Marruecos, porque su intención, de momento, no es volver a ‘Sira’, pero no sabe “qué vendrá después”.

“Seguramente, en algún momento del futuro veremos qué pasó con Tánger, con ‘Sira’, con Marruecos y con el mundo en general, pero todavía no ha llegado ese día”, concluyó.