Marilyn Monroe: más de 20 actrices que encarnaron a la diva de divas

Para los fanáticos, Monroe simplemente no se puede imitar, sin embargo, es un honor recordarla en la piel de grandes figuras que la encarnaron en películas, documentales y videos musicales como Madonna, Michel Williams, Penélope Cruz, entre otras. Te contamos, además, en qué producciones ha aparecido de manera cronológica.

Interpretó a Monroe en la película para televisión ‘Marilyn: The Untold Story’ (en español ‘Marilyn: la historia jamás contada’), basada en el libro de Norman Mailer sobre Marilyn Monroe en el que cuenta los problemas de su infancia hasta su fama. La película se estrenó el 28 de septiembre de 1980 recibiendo críticas positivas. Hicks fue nominada al premio Emmy por su papel de Marilyn Monroe, en la actualidad tiene 70 años.

‘Insignificance’ es una película de drama y comedia donde Russell personifica a la Marilyn Monroe seductora y sexual, es decir que no toca temas de su vida personal y tampoco es una biopic. La historia se centra en el personaje de Albert Einstein quien se encuentra en Nueva York para dar una charla sobre su trabajo. En la noche, cuando llega a su hotel, se encuentra en la habitación de Marilyn Monroe. Ambos hablan de temas políticos, de sexo y la relatividad.

No es la primera vez que Susan Griffiths interpreta a Marilyn Monroe, quizá por su gran parecido, pues dio vida a la icónica estrella de Hollywood en la película televisiva ‘Marilyn and me’, en 1991, también la imitó en ‘Legends in Concert’, y en otras ocasiones.

Melody Anderson (1993)