Matthew McConaughey y America Ferrera protagonizarán la cinta ‘The Lost Bus’

America Ferrera regresará a la gran pantalla tras el éxito de ‘Barbie’ como protagonista de la película ‘The Lost Bus’, en la que también participará el actor estadounidense Matthew McConaughey.

Según informó este miércoles el medio especializado Variety, la nueva cinta, dirigida por Paul Greengrass (’United 93’), está basada en el libro ‘Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire’, sobre los devastadores incendios forestales de California de 2018 que destruyeron la mayor parte de la ciudad de Paradise, situada al norte del ‘Estado Dorado’. Lea aquí: Martin Scorsese recibió el Oso de Oro honorífico en la Berlinale

El filme seguirá la historia de Kevin McKay, un conductor de autobús interpretado por McConaughey, y Mary Ludwig, una maestra encargada de liderar el vehículo lleno de estudiantes a través del incendio de Camp Fire, que fue considerado el más mortífero y destructivo de la historia de California.