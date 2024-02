Emma Stone y Cillian Murphy: Mejor actriz y actor de los premios BAFTA

- Mejor dirección: Christopher Nolan (’Oppenheimer’)

- Mejor película: ‘Oppenheimer’

- Mejor película británica: ‘The Zone of Interest’ (’La zona de interés’)

- Mejor actor principal: Cillian Murphy (’Oppenheimer’)

- Mejor actriz principal: Emma Stone (’Pobres criaturas - Poor Things’)

- Mejor actor de reparto: Robert Downey Junior (’Oppenheimer’)

- Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (’The Leftovers -Los que se quedan’)

- Mejor película en habla no inglesa: ‘The Zone of Interest’ (’La zona de interés’)

- Mejor guion original: ‘Anatomy of a fall’ (’Anatomía de una caída’)

- Mejor guion adaptado: ‘American Fiction’, de Cord Jefferson.

- Mejor fotografía: ‘Oppenheimer’

- Mejor debut de guionista, director o productor británico: ‘Earth Mama’ (’Mamá tierra’)

- Mejor película documental: ‘20 days in Mariupol’ (’20 días en Mariúpol’)

- Mejor película de animación: ‘The Boy and the Heron’ (’El niño y la garza’)

- Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson (’Oppenheimer’)

- Mejor edición: Jennifer Lame (’Oppenheimer’)

- Mejor reparto: ‘The Holdovers’ (’Los que se quedan’)

- Mejor diseño de producción: ‘Poor Things’ (’Pobres criaturas’)

- Mejor diseño de vestuario: ‘Poor Things’ (’Pobres criaturas’)

- Mejor maquillaje y peluquería: ‘Poor Things’ (’Pobres criaturas’)

- Mejor sonido: ‘The Zone of Interest’ (’La zona de interés’)

- Mejores efectos especiales: ‘Poor Things’ (’Pobres criaturas’)

- Mejor cortometraje británico: ‘Jellyfish and Lobster’, de Yasmin Afifi

- Mejor cortometraje británico de animación: ‘Crab Day’, de Ross Stringer

- Premio al artista revelación: Mia McKenna-Bruce

- Premio BAFTA Fellowship, en reconocimiento a toda una carrera: Samantha Morton.

- Premio OBBC (reconocimiento a la contribución al cine británico): June Givanni.