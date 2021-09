‘Mi corralito de colores’, tesoro invaluable de cuentos infantiles

“Soñé con una canción de acordes menores que me contaba la historia de una ciudad; del sol y la luna que danzaban sobre la mar, de un caracol que cantaba con corinche el niño con el cangrejo azul de la tribu Karmairy; de un pez y una tortuga tocando un redoblante que marchaban y contaban muy marcial de un vil pirata que robó perlas, oros, campanas de la ciudad, y cómo militares que tras muralla lo derribaron; desde Chambacú sonaron tambores, cantó la niña Mina y danzó con su mamá, llovieron estrellas pa’ papá y Dios bendijo a su barrio de cartón y arroz; escuché los poemas de un niño que amaba sus Botas Viejas como a su ciudad natal que pintó con palabras, boleros, vals y amores los portones, ventanas y callejuelas donde siempre hay un candil que no se apaga. El estribillo me contó de sus balcones adornados de flores, de coches que pasean princesas negras adornadas de estrellas; de mulatos, blancos y mestizos bailando cumbia; vestidos de brisa, cielo y arena en las playas de mi corralito de colores, mi bella Cartagena”, así describe su propia autora a ‘Mi corralito de colores’, libro de cuentos que desde su publicación, en 2018, ha tenido una amplia acogida. (También le puede interesar: “Territorios en Diálogo 2021”, convocatoria cultural para jóvenes)

Es una bella edición hecha por María Ketty Figueroa Pastrana, escritora, poeta y artista musical, nacida en Ciénaga de Oro, Córdoba, pero arraigada en Cartagena. Su hijo, el maestro de música Raffael Figueroa, productor e ilustrador, ha acompañado las páginas de esta publicación con bellas ilustraciones y partituras musicales, pues cada uno de los cinco cuentos que se narran en el libro tienen una canción. La publicación también ha contado con la asesoría psicopedagógica y literaria de la psicóloga Karen Cárdenas.

“Siempre me ha encantado la historia de Cartagena. Resulta que el IPCC abrió una convocatoria de Estímulos en 2018 para escribir cuentos y yo desempolvé unos cuentos sobre historia de Cartagena. Hay muchos libros escritos sobre historias, leyendas y personajes de Cartagena, pero siempre son con un lenguaje para adultos. Pensé en que esa era mi oportunidad de hacerlo para niños”, describe María sobre libro que ganó dicha convocatoria y que, desde entonces, no ha dejado de presentarse en diferentes escenarios: talleres, conferencias y conciertos, en bibliotecas distritales y nacionales, instituciones educativas y universitarias, incentivando a una lectura de texto, a una lectura musical y de imagen con sentido pedagógico y divertido, dice su autora. “Es un libro que se trabajó en seis bibliotecas distritales, en 2018, y se ha estado trabajando con él en diferentes talleres, con el Banco de la República de Valledupar, ya hemos estado haciendo trabajos en colegios y siempre va con una puesta en escena”, añade. (También le puede interesar: Entre la música el arte: el talento innato de Raffael Figueroa)