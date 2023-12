Murió Norman Lear, el escritor que revolucionó la comedia televisiva

El creador de algunas de las comedias televisivas más importantes de la década de los setenta en Estados Unidos, Norman Lear, falleció a los 101 años, informó este miércoles su familia en un comunicado.

Lear fue el creador y productor de 'All in the Family' (1971-1979), 'Maude' (1972-1978), 'Sanford and Son' (1972-1977), 'One Day at a Time' (1975-1984), 'The Jeffersons' (1975-1985) y 'Good Times' (1974-1979), entre otras series.

Antes de su etapa televisiva, con la que ganó numerosos galardones y un puesto en el Salón de la Fama de la Academia de la Televisión de Estados Unidos, fue nominado en 1968 al Óscar al Mejor Guión por ‘Divorce American Style’.