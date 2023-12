No todos los libros son “moneda” de corruptos, algunos cambian vidas

Nada me desconcentró. Ni ninguna cacofonía proveniente del traqueteo de balineras del carrito de un reciclador ni el estentóreo ruido proveniente de un megáfono carrasposo utilizado por un payaso anunciando corrientazos con precios tan módicos que hacían pensar en equinos. No, yo iba impasible a su encuentro. “Tienes talento para escribir, deberías pulirlo con los libros”, desde que el profesor me dijo eso, no había pasado una hora cuando ya estaba viajando sin pasaporte en el país de las librerías de segunda mano.

El fiasco

El comentario positivo de mi estilo al escribir fue hace años, cuando cursé un semestre de una maestría en periodismo en Bogotá. Ni en el colegio ni en el pregrado asistí con tanto ahínco y emoción a cada clase. Despertarme a las 4:30 a. m. para clase de siete un sábado no era un martirio. La gélida agua de la ducha, al igual que la noche agonizante de la madrugada, no apabullaba mi fruición de estudiar, por fin, lo que me apasionaba y me fascinaba.

Y en mi morral siempre cargaba el libro de Caparrós como el evangélico carga la Biblia. No llevaba Lacrónica entre la axila y el bíceps como ellos, pues me vería un poco ridículo y arriesgaba a ser víctima de un Gestas cosquilloso de Transmilenio. Era acompañante de cada trabajo y tarea. Material de consulta para pulir mi estilo, acondicionar la ortografía y la gramática, y aprender, bajo su faro, a encontrar mi ritmo y mi propia manera de hilvanar los filamentos de cada texto. Fui a esa librería y encontré lo que buscaba; sin embargo, me convertí en el verdugo de ese santo grial de 539 páginas.

Tiempo después, culminado el semestre, la vida se dio vuelta y me mostró su amplia espalda con malquerencia. Quedé sin empleo y con mis papás condenados por Datacrédito, quienes cargaban carteles de fuera de servicio como fiadores, no pude seguir estudiando la maestría. Pasaron un par de meses buscando la manera de proseguir, pero fue imposible. Todas las puertas estaban cerradas y no había ventanas ni chimeneas por donde encontrar una solución. Con frustración y una sensación de derrota me embarqué en un avión de solo ida con destino a Cartagena, mientras en ese mismo momento, salía otro avión con un destino desconocido para mí, tal vez, hacia Ushuaia o Kamchatka. Un lugar distante, inhóspito y remoto.

En ese avión con itinerario desconocido e inescrutable solo viajaba un pasajero: mi sueño de ser periodista. Regresé a mi ciudad de origen y me convertí en un buen actor: sonreía a carcajadas, relataba anécdotas en tonos vocingleros y mis ojos brillaban frente a la gente; aunque en mi interior me encontraba anegado de tristeza y depresión, totalmente compungido en un mar de momentos, trabajos, devaneos, personas y eventos totalmente soporíferos. Un interludio que duró dos años.

De manera impasible me convertí en verdugo del libro. No quería saber más nada del periodismo y me entregué a las fauces rutinarias, monótonas y viciadas del ejercicio de lo que estudié: ciencia política. ¿Para qué me servirá revisar las grietas y pegamentos de la escritura de Caparrós en este nuevo y opaco escenario? ¿Para qué era útil conocer de sus peripecias en la selva boliviana, en La Habana o en Hong Kong? ¿Para qué seguir conservando algo que tuvo que haberse ido en ese avión con destino a la fosa de las Marianas? Acto seguido: lo condené al olvido en el último de los cajones de un mueble olvidado y polvoriento.