Nuevas temporadas de ‘The Last of Us’ y ‘Euphoria’ tardarían en estrenarse

Siendo la primera huelga en la "gran era del streaming", tras 15 años de estabilidad en la industria del entretenimiento, los guionistas agrupados en el 'Writers Guild of America', en alianza con ocho estudios de la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión), se han revolucionado debido a que no alcanzaron acuerdos en la renovación del contrato colectivo para los próximos tres años.

‘Desafío’ vs ‘MasterChef’: así quedó el duelo por el rating en Colombia

En panorama actual, dos de las series más populares de la plataforma, siendo 'The Last of Us' (2023) y 'Euphoria' (2019), se encuentran en condición de retrasar sus renovaciones por un tiempo considerable.

De no resolver los problemas con los guionistas en un tiempo de entre seis a nueve meses, habría un retraso que afectaría el estreno de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ y la tercera temporada de ‘Euphoria’, las cuales llegarían posiblemente para el año 2025.

El escenario resulta complicado para la plataforma puesto que ambas series en cuestión resultan estar respaldadas por un gran número de fanáticos, hecho que se sustenta, por ejemplo, con los increíbles número de audiencia que consiguió 'The Last of Us' durante su emisión, sumando cerca de 32 millones de espectadores por episodio solo en lo que a Estados Unidos respecta.

Por el momento, lo único que los fanáticos de las producciones de HBO Max pueden hacer es mantener la paciencia frente al retraso considerable al que las series enfrentarán de cara al estreno de sus nuevas temporadas.