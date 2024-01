Para el español Javier Moro, Leopoldo López es el ‘Nelson Mandela de Venezuela’

Dijo que la mayor sorpresa que vivió mientras escribía el libro fue que los protagonistas estuvieran vivos: “No han conseguido tumbar el régimen, pero que pudieran sobrevivir a todo lo que cuento en el libro todavía me sorprende”.

Entre las preguntas que le formularon al escritor, destacó una de un asistente venezolano que acusó a Leopoldo de “corrupto”, ante lo que Moro no dudó en responder que “no hay que ser objetivo con el chavismo, la única verdad es que unos señores han secuestrado un país”.

Igualmente dijo que la oposición había creado ‘bots’ para decir que la familia de López le había pagado para escribir el libro. En realidad, “la madre de Leopoldo no se acercó a mí, sino que yo me acerqué a la vida de Leopoldo”, agregó.

También lo acusó de no haber contrastado con “el otro lado de la historia venezolana”, pero Moro se reafirmó con que no había tenido “en ningún momento la intención de la hablar con la otra parte porque ya sabía lo que me iban a decir”, y le pidió al venezolano y al resto de asistentes que “no compren la desinformación del chavismo”.

El escritor se pregunta sobre cómo es posible que alguien de izquierdas "siga defendiendo un régimen que maltrata y no protege la libertad como hacen en Venezuela".

Concluyó su participación en el festival hablando sobre los “pocos” españoles que escriben sobre Latinoamérica: “Yo me siento en casa en un auditorio tan lleno, algo que no me pasa en otros lugares como en China, que siento que es como otra galaxia”.