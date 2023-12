Pedro Pascal y Kristen Stewart, protagonistas del Festival de Sundance.

Ángela Aguilar se despide de ‘Yo me llamo’; estos son los semifinalistas

Mientras que Stewart forma parte del apartado Midnight, que engloba “películas que desafían cualquier género”, con ‘Love Lies Bleeding’, de Rose Glass, y ‘Love Me’, de Sam y Andy Zuchero.

Otras caras conocidas que forman parte del programa, son la cantante Camila Cabello con el estreno de ‘Rob Peace’, o el regreso de Aubrey Plaza con ‘My Old Ass’, de Megan Park. Lea aquí: A la pantalla grande llega Timotheé Chalamet como Willy Wonka

Entre los temas que destacan este año, se encuentra la inteligencia artificial (IA), que ha sido uno de los tópicos más discutidos por la industria del entretenimiento en 2023 debido a las huelgas que los actores y los guionistas de Hollywood protagonizaron por meses contra los estudios.

Apartados como el de New Frontier, ponen sobre la mesa dicho tema con documentales como ‘Eno’, sobre la historia del legendario productor de David Bowie, o el documental ‘Love Machina’ de Peter Sillen, una historia de dos futuristas que buscan preservar su historia de amor a partir de la transferencia de memorias a un humanoide hecho de inteligencia artificial.

El programa también contempla documentales como ‘Luther: Never Too Much’ que sigue la vida y el legado de Luther Vandross y ‘Super/Man: The Christopher Reeve Story’, que cuenta con material nunca antes visto del actor. Lea aquí: Tras seis meses de huelgas, la industria de Hollywood llega a un acuerdo