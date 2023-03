Premios Óscar: Huy Quan y Lee Curtis, mejores actores de reparto

El intérprete vietnamita Ke Huy Quan y la estadounidense Jamie Lee Curtis, ambos integrantes del elenco de “Everything Everywhere All at Once”, ganaron el óscar a mejor actor y actriz secundarios, respectivamente, en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood. Lea aquí: “Everything Everywhere All at Once” gana el óscar a la mejor película

“Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí”, expresó entre lágrimas Huy Quan tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.

El actor pugnaba con Brendan Gleeson y Barry Keoghan (”The Banshees of Inisherin”); Brian Tyree Henry (”Causeway”) y Judd Hirsch (”The Fabelmans”).

Huy Quan comenzó su carrera de niño y formó parte del reparto de clásicos del cine como “The Goonies” o “Indiana Jones and the Temple of Doom”, este último dirigido por Steven Spielberg.