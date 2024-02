¿Quién define cómo son los cuerpos de las mujeres en el Caribe?

El ideal de perfección es inflexible y rígido, se convierte en el no cumplimiento de expectativas y por ende de sufrimiento y afectación, no existen cuerpos perfectos”.

Adolfo Castilla Sánchez

“El ideal de perfección es inflexible y rígido. Se convierte en el no cumplimiento de expectativas y por ende de sufrimiento y afectación. No existen cuerpos perfectos, los estándares sociales han creado perspectivas inalcanzables e irrealizables, quien no haga parte de estos paradigmas sencillamente es rechazado y no aceptado. Es importante tomar distancia y crear nuestras propias expectativas razonables, no bajo los intereses convenientes de alguna parte de la sociedad y de algunos actores que inciden directamente”, reflexiona Castilla.

Aquellas mujeres que usted ve con cuerpos que considera perfectos, no son más que personas que aceptaron su herencia corporal y empezaron a llevar una vida en la que el ejercicio y la comida saludable son una prioridad, no es caer en rutinas ni dietas estrictas.

Es inclinarse por hábitos saludables sin caer en los excesos. No se prive de los placeres de la vida, abrace su herencia africana, indígena y europea. Si es blanco o negro, grueso o delgado, de estatura baja o alta, no se preocupe que ser Caribe es una forma de ser, no una condición física.

Un Caribe multirracial, donde las mujeres tienen cuerpos voluptuosos o muy delgados, con ojos verdes oliva o negros azabache, rizos dorados o largas cabelleras. No existe el cuerpo Caribe como un absoluto, sino caribeños de cuerpos diversos.