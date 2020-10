¿Quiénes ganaron el recorrido por la historia de Cartagena?

Roxana Segovia, directora de la SMPC, resaltó el compromiso de la entidad en establecer la ´Ruta por la Historia de Cartagena´ como un programa permanente para el estudio y valoración de la historia de la ciudad como elemento clave para fomentar el sentido de pertenencia de los cartageneros, además de generar espacios de inclusión desde el conocimiento.

El premio mayor fue de $500.000 y se lo llevó Andrés Berrocal, estudiante del cuarto grado del Colegio Montessori. “Yo no me sabía la historia de muchas de estas calles pero para poder participar estudié mucho, investigué y mi familia y profesores me motivaron bastante, diciéndome que soy muy inteligente y que podría ganar”, explica.

El segundo lugar ($300.000) lo ocupó Loira Sofía Camaño, docente de primaria de la I.E. La Boquilla. “Como docente destaco este tipo de programas que fomentan el interés en la historia de Cartagena. Solo así lograremos preservar nuestro patrimonio inmaterial por muchos años más”, mencionó.

Y, finalmente, Shalem Sophia Fernández ganó $200.000 con el tercer lugar. Ella es estudiante de quinto grado de la Ciudad Escolar Comfenalco. “La actividad fue muy divertida. Me encantó”, explicó.