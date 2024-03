Reeditan las novelas de Álvaro Robledo, Carolina Sanín y Yolanda Reyes

Álvaro Robledo, por su parte, explica que “es importante para mí reeditar la novela porque los libros, si no está en movimiento, si no están en siendo leídos, están muertos, no existen. En ese sentido, el que se reedite algo siempre es una muy buena noticia, razón de celebración para su autor y para la gente que sigue creyendo en él. Y en el caso particular de esta novela, Que venga la gorda muerte, es un libro muy especial para mí, yo me demoré diez años en escribirlo, porque hubo muchas cosas en el intermedio, pero fue el libro que cambió mi forma de entenderme y de entender la literatura, es mi tercera novela, y tengo cinco publicadas, pero ahí hubo un antes y un después, es un libro al que le tengo el mayor afecto”.

Respecto a su novela, Carolina Sanín explica en el prólogo que acompaña esta reedición, que “este libro o abanico juega a cambiar las cosas de lugar, está pendiente, se lee en pendiente. Contiene la vida que pasó, una potente vanidad, un grano de sal”. Lea aquí: Niurka Rignack, la cubana que custodia el arte en Cartagena de Indias

Para Laguna Libros es muy importante apostarle a la literatura colombiana de calidad no solo con la publicación de nuevos autores sino con la reedición de libros importantes y estas tres obras son muestra de ello. Como concluye Lemus, “es importante para la literatura colombiana que esos libros se mantengan disponibles”.