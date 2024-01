Residente debuta como actor en la película ‘In the Summers’

“De verdad yo no lo estaba viendo como considerar entrar a la actuación. Lo vi como un proyecto de arte al cual me invitaron y me dejé llevar por las ganas de hacer algo distinto con mi carrera y experimentar”, relata el autor de ‘Atrévete-te-te’.

Dinelaris le propuso protagonizar el filme que ya estaba produciendo, 'In the Summers', y él se lanzó atraído por "otra forma artística de expresión".

Residente es el artista con más premios Latin Grammy de la historia. Tiene 28 a lo largo de una amplia carrera musical que comenzó a principios de los años 2000 como vocalista principal de Calle 13.

Desde 2014 ha forjado una trayectoria en solitario marcada por sus canciones de crítica social e identitarias.

Según explica, sus años de experiencia en la industria lo han llevado a una comodidad que irónicamente lo impulsó a querer salir de ella y probar suerte en la actuación con un duro papel que resonaba con su historia personal: “Para mí el arte es incomodidad”.

“Antes me habían ofrecido actuar y yo decía que no porque pensaba que yo no lo podía hacer, pero ahora que lo he hecho me gustó y lo disfruté”, dice el cantante, abierto a la posibilidad de seguir actuando si aparece otra oportunidad interesante.

Guiado por su "instinto" y por un coach de actuación, Pérez Joglar encarnó a Vicente en 'In the Summers', un padre con problemas de adicciones que solo ve a sus hijas cada verano y cuya relación año tras año se va desgastando.

“Creo que estoy proyectando la realidad de mucha gente y de muchas familias. A mí particularmente me recordó la relación con mi padrastro que ahora ya no es así, pero es algo muy común que atraviesan muchos adolescentes”, menciona el padre del pequeño Milo en la vida real.

Lleno de altibajos, ‘In the Summers’ muestra los esfuerzos del hombre para relacionarse con sus hijas, y la solidaridad de las hermanas Violeta, a quien da vida el actor trans Lio Mehiel, conocido por ‘Mutt’, y Eva, interpretada por Sasha Calle, la más reciente Supergirl del universo de DC.

La cinta 'queer' es parte de la selección de drama estadounidense de Sundance, en la que también se encuentran populares títulos como 'Love Me', protagonizada por Kristen Stewart y Steven Yeun, o 'A Real Pain', de Jesse Eisenberg.