¿Sabía que Disney rechazó ‘Sonido de Libertad’?, esta es la historia

La historia del agente estadounidense Tim Ballard, interpretado por el actor Jim Caviezel, decide salvar a los niños que son víctimas de la trata de personas y la explotación sexual en Colombia. Aunque la película fue rezada por el Papa Francisco para que fuera todo un éxito, hace ocho años, vivió diferentes obstáculos. Lea aquí: Sound of freedom: la película basada en caso de explotación sexual en Cartagena

Archivada, además, por la llegada del Covid19, hasta que la firma Ángel Audios de la serie ‘The Chosen’, adquiriera los derechos de distribución para proyectar la película en todas las salas de cine del mundo. Lea aquí: ¿Quién es la actriz colombiana que participó en la película ‘Sound of Freedom’?

“Quiero creer que no hubo mala intención. Simplemente creo que las circunstancias no ayudaron. Pero, mirando retrospectivamente, ahora la gente está más familiarizada con el tema. Si hubiéramos salido antes, no sé si hubiéramos obtenido el éxito de taquilla que hemos alcanzado”, aseguró Gómez Monteverde.