Siguen los festivales sin actores de Hollywood; así va el de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) inicia este jueves su 48 edición marcado por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood y el homenaje que la muestra canadiense dará al cineasta español Pedro Almodóvar.

El certamen comienza oficialmente con la proyección de la cinta de animación japonesa “The Boy and the Heron”, del director Hayao Miyazaki, autor de películas como “Mi vecino Totoro” (1988) y “El viaje de Chihiro” (2001), que ganó el Óscar al Mejor Filme de Animación. Lea aquí: Continúan las millonarias perdidas en Hollywood por impacto de las huelgas

La elección del filme de Miyazaki, el primero del director nipón de 82 años en una década, para inaugurar el festival es inusual: es la primera vez en sus 48 años de historia que Toronto abre con una película de animación.

Además, la proyección no será el estreno mundial de “The Boy and the Heron”, que ya se empezó a proyectar en Japón a principios de julio con un gran éxito de taquilla. Lea aquí: Huelga de actores: industria del cine perdió 17 mil empleos