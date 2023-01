¡Una vez más! La Loa de los Santos Reyes Magos regresa a Baranoa

Está dividida en cuatro actos: el interrogatorio de la guardia a los Reyes Magos, el diálogo del Rey Herodes con los Reyes Magos, la adoración de los Reyes Magos al Mesías y la soberbia del Rey Herodes por el no regreso de los Reyes Magos al palacio imperial.

¿Quiénes participan?

Anteriormente, los únicos personajes que hacían parte de la Loa eran: los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar), el Rey Herodes, el Ángel, Centinela, el Sabio Tolomeo, el Doctor de la Ley y el Diablo; sin embargo, para el año 1958 se comenzaron a incluir más diálogos, sin cambiar las ideas principales de los textos originales, y por ende más personajes a la escenificación.

Wilson Silvera Castro se ha convertido en el más antiguo del elenco, con alrededor de 21 años encarnando a un mismo personaje.

“Desde hace veintiún años hago parte de la Loa, mi personaje principal ha sido el Doctor de la Ley. Desde niño siempre me llamó la atención la Loa cuando mis padres me llevaban y soñaba en algún día poder estar en la tarima y personificar algún personaje”, expresó Silvera.

Añadiendo que ha sido el único de su familia que ha hecho parte del elenco.

“Soy el único de mi familia que ha hecho parte del elenco. Desde joven me gustó mucho la poesía y como la Loa está escrita en versos, se me hizo muy fácil aprenderme el texto, incluso el de otros personajes”.

Además, en el transcurrir de los años se suman nuevos personajes, incluyendo en esta ocasión a María Camila Santiago, una joven baranoera de 22 años.

“Este año se me dio la oportunidad de pertenecer a este elenco con el personaje de la virgen María. Desde que me acuerdo, siempre quise hacer parte de la Loa, me considero una joven muy religiosa y siempre tuve en mente hacer el personaje de María por su pureza y sencillez”, comentó.