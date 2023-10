Urban Sketchers, la apuesta por reconocer a Cartagena a través del dibujo

Dibujar es de las formas de expresión más antiguas. Hace decenas de miles de años, el homo sapiens fue dejando sus huellas y dibujos en rocas, cavernas y cuevas que les ha permitido a los investigadores documentar no solo la presencia de los primeros hombres sino también sus necesidades de comunicación. Lea: Jesús Díaz, el cartagenero que dibuja fantásticos retratos con lapiceros

Para ‘Eg’ el dibujo es una expresión personal que conecta emocionalmente con el entorno, siendo una contribución auténtica y rápida. Lea: Sophia Vari y Freda Sargent, dos mujeres con luz propia y talento de sobra

“Todos los seres humanos cuando somos niños lo primero que hacemos es dibujar. La pregunta que yo me hago es ¿cuándo las personas dejan de dibujar? En mi caso nunca dejé de dibujar, siempre he dibujado. El acto de dibujar no solo refleja el ego creativo, sino también la aspiración auténtica. En sí dibujar es una herramienta para involucrar en un solo conjunto la arquitectura, la cultura y la propia identidad, mera representación visual”, sustenta.

El especialista en Conservación y Gestión del Patrimonio Inmueble, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sostiene que cuando dibuja conoce y reconoce a Cartagena: “cuando empecé a estudiar arquitectura me di cuenta que no conocía la ciudad, entonces encontré en el dibujo la manera de conocerla, de reconocerla, de observarla y de apropiarme de ella”.