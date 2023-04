William Ospina tras el sendero de Humboldt en su nueva novela

La sola vida de este botánico que exploró la geografía colombiana y americana es novelesca y deslumbrante. Tal como lo precisa William, “Humboldt es otro de los nombres del mundo, y es esencialmente inabarcable. Humboldt configura no solo una aventura científica, sino el comienzo de una mitología que apenas adivinamos”. Le puede interesar: Náfer Durán, el juglar que le canta a las historias pueblerinas

Aclara William que su novela “es una obra de ficción, no una monografía erudita ni una biografía”; sin embargo, la novela abarca desde la infancia hasta la muerte del científico prusiano, que además de geógrafo, era astrónomo, humanista, naturalista y explorador. En una sola frase de Humboldt, siendo niño está la adivinanza de un mundo por venir: “Yo de niño quería tener un mapa tan grande que se pudiera caminar sobre él, y hasta me dije: de qué sirve tener un telescopio si no te permite tocar la estrella”.

William entra y sale del alma de su personaje para narrar su travesía y embrujarnos con la poesía del científico. Para culminar esta obra, William Ospina leyó Cosmos, de Humboldt, y los nueve libros del Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf; Humboldt y el cosmos, de Douglas Botting; La Humboldtiana Neogranadina, de Alberto Pérez Arbeláez, además de los diarios del explorador, que quedó extasiado al descubrir los volcanes de lodo en Turbaco e inventarió con pasión inigualable cada flor, cada vegetación, cada paisaje, cada palpitación natural y humana entre las colinas, el río, el mar, la selva y el desierto.

El arte de William está en su poesía y en su capacidad para interpretar lo que estudia, y es al narrar un poeta y un pensador de los dilemas y las encrucijadas humanas. Al reconstruir la inmensa y abrumadora exploración de los sentidos del científico, William nos aporta una nueva visión de Humboldt, el ser humano, el científico, el humanista.