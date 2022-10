Yenis Navarro se estrena como poeta ante la luz de la aurora

Son ofrendas de la aurora. Estos poemas que la periodista Yenis Navarro Tinoco acaba de publicar como su ópera prima: Al lado este de mis memorias (Ediciones Grainart, 2022), son el largo viaje de una mujer sensitiva que mira la luz del oriente para descifrar las sombras de occidente. Y en ese viaje corrige las líneas del horizonte con improbables espejismos. Es la suya una poesía intimista que ha modelado una percepción interior, espiritual y filosófica sin estereotipos sin bridas ni corceles, abierta al mundo y despojada de la camisa de fuerza del ego. Lea aquí: Conozca a los ganadores del Premio Gabo 2022

En ese diálogo con el mundo crea una visión del amor como una relación con el cosmos y el universo entero, y asume que formamos parte de la materia con la que se han forjado las estrellas y el universo entero. Las razones de su corazón están en la misma balanza con la que la razón se deja permear por la emoción. Así nombra el cuerpo, el amor, la muerte, la eternidad, el instante: “La muerte llegaría vestida de invierno/ que saldría goteando por mis pies/ Polvo eres y en polvo te deshojarás”, sentencia en Nubedad del alma (pág. 17). Tiene la certidumbre de que vivimos una suma de epífanías contadas y lo expresa así: “Llegamos al mundo con las respiraciones contadas” (pág. 19). Para ella el ser puede resucitar en los prodigios que palpitan en la vida misma: “Resucito convertida en escarcha” (pág. 20). Alude el alma como a “una vieja andariega con las alas rotas” (pág. 25). En su poema Almas al desnudo propone que el amor y el sexo están desposeídos de cuerpo: “Aquí no hay mío, no hay poseedores ni poseídos/ (pág 29).Y nos recuerda que “somos átomos luminosos/ suspendidas estamos/ sin claros oscuros que nos limiten”. Y en poemas como Poema alado (pág. 30), profundiza esa misma concepción del amor más allá de la muerte: “Aquí estoy. Sin cuerpo. Sin materia. Sin sentidos. La danza del mil galaxias me adormece”.