A un mes de las Eliminatorias: ¿Vuelve o no James a la Selección Colombia?

Buen ambiente

Hay boletas desde 80 mil pesos hasta un millón 265 mil pesos. Existe un buen ambiente, la hinchada quiere acompañar a la Tricolor desde el primer día.

El 12 de septiembre, en el estadio Monumental de Santiago, Colombia visitará a Chile, a las 7:30 de la noche.

Sacar 4 de los 6 primeros puntos en disputa sería buenísimo en el inicio de la Tricolor.

Primera jornada

La primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará asís Jueves 7 de septiembre: (Paraguay vs Perú, Colombia vs Venezuela y Argentina vs Ecuador). El viernes 8 de septiembre (Uruguay vs Chile y Brasil vs Bolivia),