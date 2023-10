Acusan a David Beckham de ser infiel a su esposa con una española

Harry Maguire, el defensa del Manchester United y la selección inglesa, reveló que David Beckham lo contactó para brindarle apoyo después de enfrentar fuertes críticas en el partido amistoso entre Escocia e Inglaterra hace un mes. En ese encuentro, Maguire jugó los últimos minutos y anotó un autogol siendo recibido con sarcásticos ‘olés’ por parte del público cada vez que tocaba la pelota. Lea aquí: Video: golazo de James Rodríguez ante Uruguay

“Me comuniqué con David hace aproximadamente tres semanas, después del partido. Fue un gesto muy amable por su parte, y estoy realmente agradecido”, compartió el central. “Su apoyo significó mucho para mí. A lo largo de mi carrera, siempre he admirado a Beckham y me he inspirado en él desde que era un niño pequeño. Este gesto realmente tocó mi corazón”.