Adolfo Gómez puso en alto la bandera de Colombia

Es consciente de que deberá trabajar más duro en el tempo de su swing y en impactar la bola de forma más consistente para tener una excelente participación en un mes, y poder lograr su principal objetivo: “abrirle puertas a las personas en condición de discapacidad, qué conozcan este deporte y se enamoren de él, que sepan que hay un mundo afuera donde podemos competir y ser parte de una comunidad qué es mucho más grande de lo que imaginamos.

Es inspirador ver a golfistas en silla de ruedas, sin piernas o con parálisis cerebral, jugando y demostrando que pueden destacarse”.

En la categoría Flight G4 G5, en la que participó Adolfo, tuvo la oportunidad de competir con Rob Walden, top 3 en el ranking sportclass G5 en USA; Alex Fourie, golfista adaptado ucraniano y Andrew Austen, entre otros.

También estuvo emparejado en su primera ronda con un golfista con discapacidad visual y en la última, con Max Togisala, un joven que hace un año tuvo un accidente esquiando en el que perdió la movilidad en sus miembros inferiores y que hoy juega golf adaptado de manera increíble, convirtiéndose en una inspiración para todos.

“Toda mi concentración, esfuerzo y disciplina durante este mes que resta, será para ponerme a punto para el Ping US Disabled Open Presented by PGA of America, en el que representaré a Colombia del 7 al 10 de mayo.