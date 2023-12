"Ahora sí dependemos de nosotros para llegar a la final”: Carlos Bacca

“Contento porque estamos a la puerta de conseguir nuestro primer objetivo. Unos partidos atrás no dependían de nosotros, ahora sí depende de nosotros y toca hacer un buen partido”, dijo inicialmente el nativo de Puerto Colombia.

Reconoció en el Deportes Tolima a un buen contrincante y por eso no de debe entrar confiado. "Enfrentamos a un gran rival, que viene haciendo las cosas muy bien; que por ahí perdió el último partido en casa, que muchos no se lo esperaban, pero sabemos de qué esto es fútbol y cualquier cosa podía pasar. Nosotros veníamos trabajando y seguimos trabajando en ese objetivo, que es pasar primero que todo a la final. Estas son finales y las finales no se juegan, se gana. Es un partido o ellos o nosotros".

Manifestó que el grupo se encuentra muy bien. “Hay un grupo muy unido, hay un grupo muy seguro de lo que quiere que venimos trabajando muy bien con el profe Reyes. Se nota, se ve en las concentraciones, en los partidos, en los entrenamientos, el que juega el que no juega. Eso es importante para conseguir títulos”.

Dijo que es bueno cuando un equipo se convierte en una familia “y ahora mismo yo veo eso en Junior. Esperamos seguir por ese camino y la motivación está por lo más alto. Depende de nosotros. Nosotros venimos jugando finales. Antes de clasificar necesitamos ganar tres partidos, eran tres finales, no había margen de error y lo conseguimos. Perdimos el primer partido y nos repusimos porque no es fácil venir bien y recibir ese palo que te dio el mismo Tolima”.