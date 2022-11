Alejandra Llorente, niña asesinada, era patinadora: soñaba con ser campeona

Como duele lo que está pasando en Cartagena, una ciudad otrora pacífica, en donde hoy reina la inseguridad y el sicariato.

El asesinato a balazos del pasado jueves de Antonio Llorente Arcia y su hija Alejandra, de 10 años, quien se abría camino en el patinaje y hacía parte del club Cadistur, tiene conmocionada a toda Cartagena, en especial a la familia de este deporte. Cartagena grita auxilio: reacciones tras asesinato a balas de padre e hija

Alejandra ya no podrá seguir rodando ni intentando cruzar la meta en el primer lugar, como solía hacerlo. Las ruedas de sus patines no saldrán más a competir.

Cecilia Baena, un gran referente que ha tenido la historia del deporte del patinaje, ganadora de 24 títulos del mundo, dijo: ”Otro golpe a Cartagena, un nuevo golpe al deporte. Acabaron con la ilusión de una joven promesa del patinaje, que así como yo, a esa edad, tenía sueños y metas por cumplir. Me duele el alma, me uno al dolor de su familia. La Alcaldía de Cartagena no tiene cómo garantizar la seguridad de los cartageneros. Hago un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y ayude a que Cartagena vuelva a la paz y tranquilidad”.