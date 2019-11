Anderson Santamaría acusa de deslealtad a Yerry Mina

El defensa peruano Anderson Santamaría acusó de deslealtad a su colega colombiano Yerry Mina, quien le propinó un pisotón en el pie derecho que requirió ser tratado con una sutura de seis puntos y le obligará a perderse el cierre de la Liga mexicana con su club, el Atlas, debido a que su recuperación tardará 15 días.

“Lamentablemente me acaban de coser y me va a dejar fuera de lo que resta del torneo, de mi campeonato. Me apena mucho la verdad que no se haya hecho justicia porque una amonestación para tal lesión no creo que haya sido justa”, declaró a la emisora RPP Noticias.

El incidente se produjo a los 69 minutos del partido jugado el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami que Colombia ganó en el último minuto por 1-0.

Santamaría sangró en el dedo meñique del pie derecho y tuvo que dejar la cancha por unos minutos.

El zaguero aseguró que los jugadores de la selección Blanquirroja “ya sabían” que los jugadores de Colombia practican un juego fuerte, pero remarcó que eso es diferente a sufrir a una agresión.