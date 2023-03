Árbitro cartagenero irá al Clásico Mundial sólo si eliminan a Colombia

“Gracias a Dios se me dio este nombramiento a este evento internacional, esto un gran logro para un árbitro, pues estamos hablando de un evento de la MLB”, dijo Ramiro a este medio, quien también explicó cómo se daría su presencia en El Clásico.

“Mi presencia está condicionada. Si Colombia clasifica a semifinales y a la final, no podré estar, pues en eventos a nivel internacional un árbitro no puede estar si está jugando la Selección de su país. Si Colombia no clasifica a estas instancias, sí voy a trabajar en El Clásico”, agregó este cartagenero, quien jugó béisbol cuando era niño y adolescente, además se graduó como tecnólogo electricista.