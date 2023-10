Así van a tener al Real Cartagena siempre abajo: Martín Cardetti

Defendió a su plantel y el trabajo realizado. “No es bueno para el fútbol colombiano que la gente se meta y le pegue a los jugadores. Este grupo no es el culpable de los 12 años de Cartagena en la B, hacía mucho tiempo que no clasificábamos a los dos cuadrangulares semifinales de la misma temporada, me parece una locura todo lo que se vivió”.

No augura buenos tiempos para Real Cartagena. “El fútbol hoy se ve dañado, lo único que logran con esto es que los buenos jugadores no quieran venir a Cartagena. Quién va a querer venir aquí si saben que pierden un partido y se mete la gente y te pega o te putea, así van a tener el equipo (Real Cartagena) siempre abajo, hay que pensar un poquito porque le están haciendo daño al club y al fútbol”.