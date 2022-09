Atlético Junior cayó ante Pasto; Unión Magdalena, único equipo de la Costa que saca pecho

Junior, con una nómina más cara, no ha podido despegar. Este domingor, en el estadio La Libertad de la capital de Nariño, el onceno “tiburón” cayó derrotado 2-1 ante Pasto, en la jornada 12 del torneo colombiano. Le puede interesar: Video: Los Caracoles, en la cima del Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio

Los barranquilleros, dirigidos por el técnico Julio Avelino Comesaña, ocupan la casilla 13, muy alejados de la punta, con apenas 15 unidades, aunque solo dos puntos los separan del 8° lugar.

Junior no está tan lejos de los ocho, pero la hinchada solo conjuga el verbo ganar y no le perdonaría si en este torneo no clasifica.

Otros encuentros se estarán jugando más tarde: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali y América de Cali vs. Patriotas.