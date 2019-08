“Lo que está haciendo Urshela es algo sobrenatural”, afirma el scout Tito Quintero

El scout Tito Quintero y varios entrenadores están felices con la brillante actuación del cartagenero Giovanny Urshela con los Yanquis de Nuevo York en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Para llegar a cima fue todo un proceso”, recuerda Urshela y muchos entrenadores pusieron su granito de arena.

Quintero firmó al tercera base cartagenero un 2 de julio del 2008 a los Indios de Cleveland. En el 2018 pasó a Toronto y este año saltó a los Yanquis. “Tenía 12 años cuando lo vi jugar en el Mono Judas. Me impresionó porque todo lo difícil lo hacía ver fácil”, recuerda Quintero.

¿Cuál era su fortaleza, en ese momento?

-Las manos y el potente brazo. Su debilidad, el bateo. Todo eso se le fue corrigiendo. Y mira ahora.

¿Pensó que podía ser Giovanny el boom de un equipo tan poderoso como Yanquis?

- No. Lo que está haciendo es algo sobrenatural. Pensé que iba a ser un jugador normal en Grandes Ligas con chance de ser Guante de Oro en tercera base. Pero que sea portada del New York Daily News y New York times; cuarto bate de los Yanquis, mejor bateador del equipo, tendencia en todas las redes sociales, opacar todo lo hecho por sus antecesores de Colombia y ser el boom del equipo más famoso del mundo, eso no estaba en la cabeza de nadie. Dios es perfecto.