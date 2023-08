‘Bolillo’ Gómez hablará con directivos y plantear su continuidad en Junior

Este sábado al llegar al Roberto Meléndez tuvo un enfrentamiento con un hincha, que le habría insultado a lo que ‘El Bolillo’ Gómez le respondió con gestos obscenos. “Era un ‘man’ que me estaba irrespetando, me estaba gritando de todo, entonces yo le respondí porque yo también estoy en la relea mijo. No ha empezado el partido, me bajo del bus y empiezan a insultarme, a decirme cosas”.

Sobre el cartel aparecido en la sede del equipo en Solinilla, donde lo insultan y amenazan, sostuvo que “a mí no me pongan a hablar aquí. Eso es orquestado. ¿Usted cree que ese cartel está muy bien hecho? ¿Está bien hecho ese cartel? Ese cartel “farsante”, ¿de dónde viene esa palabra farsante? Entonces saquen conclusiones”.

“El ambiente está pesado. Está pesado de aquí para allá y de allá para acá. Y está pesado porque no se gana. Entonces, cuando no se gana las cosas se ven como las están viendo ustedes y nosotros también. Nosotros no estamos viendo nada bien y ustedes tampoco. Ahora, ¿los insultos, el irrespeto los tengo que aguantar?, ¿Las pancartas las tengo que aguantar? Si a mí me insultan y maltratan yo voy también con papa y yuca, insulto y maltrato también al que me maltrata”, dijo el antioqueño. Siga leyendo: Selección Colombia femenina llegará al país el martes 15 de agosto

A los periodistas que estuvieron en la rueda de prensa les dijo que “a ustedes a ninguno lo he irrespetado, aquí a todos les he hablado y vengo verraco, pero a ninguno he irrespetado, pero cuando me reciben en el estadio diciéndome con lo que me reciben, yo ahí mismo reacciono también”.

También se refirió al insulto a los jugadores durante el precalentamiento manifestó que “los muchachos salieron al calentamiento y les gritaron se van todos. A veces esas energías son difíciles. A veces pienso que es personal. Porque yo llegué acá y me tocó tomar decisiones. Y tomé decisiones y tenemos un buen grupo. Limpiamos mucho el camerino de Junior, que decían que el camerino de Junior era difícil, y no ganamos, entonces me están cobrando eso. Eso ya es personal”.

“Los futbolistas cuando todo el mundo se le viene encima y le gritan “te vas, te vas” sienten en la cancha que no hay apoyo al técnico, entonces todo el mundo se va encalambrando. Esas son cosas que uno tiene que pensar. Yo tengo que conversar con los directivos porque no sabe uno si tiene que llegar otro ‘man’ que no le toque tomar decisiones como me tocó a mí. Me tocó tomar decisiones que a muchos les gustaron y a otros no, pero si hubiéramos ganado sería distinto, pero no ganamos. Y ante decisiones tan difíciles la cogen conmigo, es personal. Porque yo al equipo lo llevo hasta acá, pero la pelota no la puedo meter yo. Siente uno el ambiente demasiado pesado”, terminó diciendo.