Bolívar, gran campeón del Nacional de Mayores de Surf

Hicieron sus mejores maniobras, mostraron calidad y disfrutaron muchísimo durante los dos días de competencias del Torneo Nacional de Mayores de Surf que tuvo como sede las playas de Las Velas, en Bocagrande, sector El Laguito. Lea aquí: Sudamericano de surf en Cartagena: Colombia fue segundo y Perú, primero

Bolívar se empleó a fondo y quedó campeón de este certamen que se hizo al terminar el Suramericano de Surf Infantil, que se realizó en el mismo sitio hace apenas unos días.

70 surfistas mostraron sus cualidades en este deporte y aprovecharon al máximo las olas que este espacio natural brindó a cada uno de los competidores.

Valle, Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Bogotá y Bolívar dieron lo mejor de sí en la disputa por el trofeo de campeón, que finalmente se quedó en casa.

Margarita Conde, con dos medallas de oro, ratificó porqué es la número uno en el ranking nacional. Los triunfos le permitieron asegurar cupo en un campeonato internacional.

Al término de la justa, Conde dijo que: “Estoy feliz con todo el trabajo que he venido realizando y lo mejor es que se me han dado los resultados. Hoy me encuentro en el ranking nacional como número uno y esto me da la opción de participar en un evento internacional, para ir posicionándome. Seguiré trabajando para lograr mejores resultados”.

Pablo Sánchez fue medalla de oro para Bolívar, en la categoría de Bodyboard.

Sánchez recalcó que: “Muy difícil la competencia, fue una final cerrada, se logró la medalla de oro en los últimos 30 segundos de la competencia. Fue un gran evento y de esta manera se cierra el año muy bien”.

En surf Open, el metal dorado se lo colgó por Bolívar Kahlil Piñeres, quien mostró una gran destreza el manejo de la tabla.

El torneo contó con el apoyo de la Gobernación de Bolívar a través del Iderbol.

Bolívar logra así el título de este Nacional de Surf, con 6 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La Federación Colombiana de Surf concluye su calendario de actividades en este año 2021.