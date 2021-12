Sudamericano de surf en Cartagena: Colombia fue segundo y Perú, primero

El Torneo Sudamericano de Surf infantil, realizado en la playa de Las Velas, sector Laguito, Bocagrande, finalizó con éxito y mucha felicidad de parte de cada uno de los participantes.

Cartagena, rica en escenarios naturales para la práctica del surf, vivió varios días de interesantes jornadas, con olas de gran tamaño que permitieron buenas maniobras y el lucimiento de los protagonistas.

Este jueves, en el cierre del Sudamericano, Camila Sanday, de Perú, se quedó con el título de la categoría sub-14. “Estoy súper contenta con este título, me he encontrado con un excelente nivel de competencia, desde el inicio del torneo este era mi objetivo y logré. Intenté estar en la final del sub-16, pero no se pudo. Me voy feliz. Las olas fueron buenas y el campeonato estuvo muy bien organizado”.

Colombia ganó oro con Romeo Chávez, en sub-14; Kalih Piñeres, oro en sub-12 y plata en sub-14; bronce con Francescha Arevalo, en sub-12 y plata por equipos.

El campeón por equipos precisamente fue Perú, que mostró gran calidad con sus surfistas.

El certamen fue organizado por la Federación Colombiana de Surf y contó con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, Ministerio del Deporte, Gobernación de Bolívar e Iderbol.

Jesús Kapote, técnico de la selección Colombia de surf, aseguró que: “esta vez no pudimos ganar el título, este año estuvo bien reñido todo, con 50 puntos de diferencia, si alguno de los nuestros mejoraba un poco su actuación hubiéramos logrado el título. Estoy contento con el nivel de los muchachos de Colombia, se debe reconocer que Perú y Argentina vinieron con sus mejores surfistas y compitieron bien. Varios de los nuestros participaron en categorías superiores, regalando años y eso también hay que decirlo. Tenemos una gran generación pensando en lo que viene”.

Kapote habló maravillas de Cartagena como sede del Sudamericano. “Las olas estuvieron épicas, nunca en mi vida había visto a esta ciudad con unas olas de gran tamaño. Los países se van contentos y nosotros también”.

Andrés Porras, presidente de Federación Colombiana de Surf, recalcó: “Participaron 7 países en este evento en Cartagena, que tuvo olas sensacionales, de más de 5 pies. Colombia ganó dos oros, una de plata y un bronce. Seguimos como potencia a nivel de Sudamérica y eso nos motiva a trabajar más”.

Finalmente, Perú fue primero, con 8.033 puntos; en el segundo lugar estuvo Colombia, con 8.009 y tercero Venezuela, con 7.096.

Este viernes, con prácticas libres, se inicia el Campeonato Nacional de Surf de Mayores, que tendrá grandes jornadas de competencias este sábado y domingo.