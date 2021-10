Gustavo Campero fue declarado el Más Valioso del Mundial Sub23

¡Preocupación!: Deporte local, a reaccionar o nos come el ‘Tigre’...

Otro logro que alcanzó Colombia, a parte de la medalla de bronce en el Mundial de Béisbol Sub-23 fue el premio del Pelotero Más Valioso del Torneo que ganó Gustavo Campero.

El jugador de 24 años fue el mejor bateador del evento con un promedio de bateo de .571.

Campero a lo largo del certamen jugó como receptor y jardinero izquierdo.

El cordobés también conectó un jonrón e impulsó ocho carreras.

“Me siento muy bien. Tengo mucho que agradecer. Ya fue un honor estar aquí, y mucho menos ganar los honores de MVP y llevar a Colombia a una medalla de bronce”, dijo Campero.

Campero agregó: “Somos un gran grupo”, agregó. “Realmente nos unimos. No puedes entender lo bien que nos divertimos si no has compartido nuestros juegos en el banquillo”.

Jhon Peluffo de Colombia fue nombrado el mejor lanzador relevista. Obtuvo dos salvamentos entre el juego grupal y la súper ronda y un tercero en el juego por la medalla de bronce.

El mánager de Colombia, José Mosquera, afirmó que “regresar a Colombia con una medalla de bronce es “un honor” y un “regalo” para su familia.

“Queríamos estar en la final, pero tan pronto como terminó, les dijimos a los jugadores que teníamos que seguir adelante”., explicó.

Mosquera también dio crédito a Cuba, potencia del béisbol en el Caribe.

“Es un equipo increíble y les tenemos mucho respeto”. Colombia venció dos veces a los cubanos.