¡Cartagena, presente!: Selección Colombia despierta a ritmo de champeta

Por eso lucimos muy mal en la primera mitad ante México, que jugó a velocidad de mundial, a todo vapor, a ritmo acelerado, mientras que la Tricolor con sus veteranos Falcao, James y Cuadrado a paso lento, muy lento. Es bueno que ellos acompañen a los jóvenes, pero no pueden estar los tres juntos en la cancha. Eso hay que cambiarlo. Lea aquí: Si no los hacen, te los hacen, España elimina a Portugal

Los goles

Alexis Vega (minuto 6) y Gerardo Arteaga (29) marcaron los goles de México. Luis Sinisterra marcó al 49 y 51. Wílmar Barrios hizo el tercero a los 67.

¿Quién será el líder?

Este proceso necesita de varios líderes. Nuestro jugador top en la actualidad es Luis Díaz, pero el guajiro no aparece desde que brilló en la última Copa América. Desde entonces, en la Selección no ha rendido lo esperado. David Ospina tiene dotes de líder, pero solo no puede. ¿Qué otro se asoma a asumir este rol?