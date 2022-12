Cartagenero fue feliz una semana en el Mundial de Qatar con 1.500 dólares

El fútbol es su gran pasión, se nota en cada respuesta que da, está en la jugada y no quería estar en el lugar equivocado cuando rodara el balón en el Mundial de Qatar. Cuando Colombia no pudo clasificarse a esta cita mundialista, el cartagenero Jehu Feisal Felfle, un loco apasionado y enamorado del fútbol, no declinó a la posibilidad de asistir a esta cita mundialista. Al contrario, dijo “sí voy” y tenía poderosas razones. “He crecido viendo jugar a los mejores de la historia y tenía que verlos en su último mundial. Messi y Cristiano han sido los reyes de las últimas dos décadas y verlos jugar era algo que no podía dejar de hacer, por eso me fui para Qatar”, aseguró Felfle, quien se crió en Crespo y Alto Bosque, dos barrios populares de Cartagena. “Ya tenía la experiencia del Mundial de Brasil 2014, también había estado en varias Copa América. No pude ir a Rusia en 2018 por fuerza mayor, pero para Qatar 2022 comencé a ahorrar en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, reconozco que cuando Colombia quedó eliminado casi desisto del tema, pero afortunadamente todo se dio para bien”, asegura. “Hay que vivirlo” Feisal agrega que ir a Catar ha sido de lo mejor que le ha pasado en la vida. “Comencé a hacer un master en periodismo deportivo en Madrid (España). Estando desde este lado todo sería más fácil y así fue. No hay nada mejor que vivir un Mundial, conocer la cultura del país sede, me gustó mucho todo de Catar, un mundial hay que vivirlo y sentirlo”, recalca Felfle, de 29 años, y que no se cambia por nadie. Apenas se acabó la Eliminatoria, Feisal dijo: “que la selección Colombia espere esos cuatro años para volver, yo no voy a esperar 4 años. En Catar, en 10 días, me vi varios partidos, entre ellos Brasil-Camerún, Francia-Dinamarca, Túnez-Australia, Portugal-Uruguay y Polonia-Argentina. Fue increíble, vi a esos grandes como Messi, Cristiano, Luis Suárez, Cavanni, Lewandowski, Raphinha y Richarlison”. Mundial de Qatar: Pedro, el cartagenero que se baila la cita mundialista

Un país seguro Comenta que en Qatar, un país costoso, se encuentra todo a varios precios. “Es como en Cartagena, te metes en Bazurto y encuentras barato, te vas a Bocagrande y todo es caro. Este es un país muy seguro, aquí no existe la preocupación cuando en Colombia vas caminando por la calle y temes que te van a sacar el celular del bolsillo. Eso no existe acá. Además, Qatar es muy lindo y limpio”.

Messi se lo merece Felfle apoyó con todo el amor del caso a las selecciones sudamericanas en el Mundial de Qatar: Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay. “Quiero que a la final vaya un Sudamericano, de esta parte del mundo han salido los mejores de la historia: Maradona y Pelé. También está el más veces campeón: Brasil, con 5. Hoy el único vivo es Argentina y nos alegra mucho, que bueno que puede sacar la cara por su país y el continente entero. Ojalá pueda salir campeón, Messi se lo merece y el fútbol también se lo debe”, agrega. Se refirió a la eliminación de Brasil de manos de Croacia. “Es muy triste, Brasil no ha podido con los europeos en los últimos mundiales, en donde ha caído en estancias definitivas siendo eliminado por Croacia (Qatar 2022), Bélgica (Rusia 2018), Alemania (Brasil 2014), Países Bajos (Rusia 2010) y Francia (Alemania 2006). Es una lástima porque pintaba para campeona. Hay que hacer fuerza por Argentina, los latinos siempre se apoyan entre sí, eso lo he vivido en estos dos mundiales en los que he estado”.

Jehu Feisal con su novia Catallna Amórtegui. “Un Mundial es un Mundial” Es un enamorado del fútbol, deporte que lleva en lo más profundo de su corazón. “Junto con mi novia Catalina me vi este mundial con otros colombianos que hacemos parte de un grupo que ha sido denominado Fuerza Cafetera, que tiene en su bitacora varios mundiales, Copa América y Eliminatorias. En esta oportunidad, Colombia no pudo clasificar, pero un amante del fútbol no puede dejar de vivir un mundial, hay que sacrificarse al máximo para estar ahí porque un Mundial es un Mundial”, remata.